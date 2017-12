Kuula: Karl-Erik Taukar tegi eestikeelse versiooni maailmakuulsast jõuluhitist

Vikerraadio kutsus tänavu pühade eel inimesi üles hääletama, millised on aegade tüütuimad jõululaulud, vahendab Menu.

Täna käis saates esinemas Karl-Erik Taukar koos Rene Puura ja Eric Kammistega, et esitada eestikeelne versioon Mariah Carey kuulsast jõululaulust «All I Want For Christmas Is You».



Carey kirjutatud jõuluhitt jõudis esmakordselt avalikkuse ette 1994. aastal plaadifirma Columbia Records albumil «Merry Christmas».

2015. aastal jõudis Carey jõululaul Spotify enim mängitud jõululaulude tabeli etteotsa. Laulu on üle maailma müüdud 16 miljonit koopiat ning see on singlite müügitabeli 11. kohal. 2013. aastal teatati, et lugu on teeninud aastate vältel ligi 50 miljonit eurot.

Kuula, kuidas kõlab Karl-Erik Taukari esituses üheks tüütumaks jõululauluks valitud «All I Want Fot Christmas» eestikeelne versioon.